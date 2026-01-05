সেনেগালের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকরা আধ্যাত্মিক ইবাদাত-ইতেকাফে অবস্থান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের জন্য ইতিকাফের দিনগুলিতে নির্জনতা, রহস্য এবং আল্লাহর সাথে প্রয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন ভক্তিমূলক এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়।
ইতিকাফের প্রোগ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে কুরআনের সাথে পরিচিতি, অধ্যাপক এবং আলেমদের দ্বারা নীতিশাস্ত্র পাঠে অংশগ্রহণ, পবিত্র কুরআনের দোয়া তেলাওয়াত এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক এবং আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম।
রজব মাসের দিনগুলিতে, বিশেষ করে ১৩ থেকে ১৫ রজবে, ইবাদত এবং আল্লাহর সাথে একাকীত্বের ধারাবাহিকতা এবং আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা ছাত্র এবং আলেমদের মধ্যে একটি প্রিয় ঐতিহ্য এবং ইতিকাফকে আধ্যাত্মিক চেতনাকে শক্তিশালী করার, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার এবং ইসলামী নীতিশাস্ত্রকে গভীর করার একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
