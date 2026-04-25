যুদ্ধে ইরানের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করায় ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ওপর ট্রাম্পের ক্ষোভ

২৫ এপ্রিল ২০২৬ - ১২:১৬
News ID: 1806129
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত "ইরানিরা ট্রাম্পকে নির্বোধ মনে করে" এমন একটি শিরোনাম দিয়ে লেখা প্রতিবেদনের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পত্রিকাটির তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):  ট্রাম্প পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য "এলিয়ট কফম্যান"-কে "অমনোযোগী" বলে অভিহিত করেছেন এবং লিখেছেন যে গণমাধ্যমটি "আর পাঠযোগ্য নয় এবং একটি ব্যর্থ প্রকাশনায় পরিণত হয়েছে।"

তীব্র সমালোচনামুলক এই মন্তব্যে ট্রাম্প দাবি করে:

ইরান গত ৪৭ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের ক্ষতি করেছে এবং পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টদের নানা পদক্ষেপে ইরান "ব্যাপকভাবে দুর্বল" হয়ে পড়েছে।

 আরো দাবি করে যে তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ইরানের সামরিক শক্তি এবং সামরিক অবকাঠামো "ব্যাপকভাবে দুর্বল" হয়ে পড়েছে।

ট্রাম্প এও দাবি করে যে ওবামা প্রশাসন ইরানকে বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। পরিশেষে, ট্রাম্প পত্রিকা এবং প্রতিবেদনের লেখককে "তথ্য বিকৃত করার" জন্য অভিযুক্ত করে এবং বলে যে তার মতে, ইরানও "ট্রাম্পকে নির্বোধ মনে করে না।

