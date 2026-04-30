ফ্রান্স: আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জঁ-নোয়েল ব্যারো আজ ফ্রান্স ইনফো রেডিওকে বলেছেন যে, সে পশ্চিম তীরসহ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে "এক বছর" ধরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়ে আসছে।
ব্যারো বলে, "আমি মনে করি, আগামী দিনগুলোতে আমরা এই নিষেধাজ্ঞাগুলো পাস করাতে সফল হব।"
ব্যারো বলে যে, প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানের অধীনে হাঙ্গেরি এ পর্যন্ত এই পদক্ষেপগুলোতে ভেটো দিয়েছে, কিন্তু সে ইঙ্গিত দেয় যে হাঙ্গেরির নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে এই ভেটো তুলে নেওয়া "হতে পারে"।
