বাকায়ী: ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা নেই।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র: আমরা একটি সরকারি সফরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে গিয়েছিলাম।
এই সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আরাকচি যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের চাপিয়ে দেওয়া আগ্রাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা ও মহৎ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা নেই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মতামত ও বিবেচ্য বিষয়গুলো পাকিস্তানি পক্ষকে জানানো হবে।
