ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ১,০০০-এরও বেশি ধরনের অস্ত্রের উৎপাদন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র: বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত এবং জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, বিভিন্ন সিস্টেম ও নানা ধরনের সরঞ্জামসহ হাজারেরও বেশি প্রকারের অস্ত্র সম্পূর্ণ দেশীয়, জ্ঞানভিত্তিক এবং ইরানি পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়েছে।
এই সক্ষমতা প্রতিরক্ষা শিল্পে ২৫ বছরেরও বেশি সময়ের বিনিয়োগ ও সংগ্রহের ফল; যার ফলে কিছু কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দেশজুড়ে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যভাবে উৎপাদন এবং সহায়তা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ ক্ষেত্রে, প্রায় ৯,০০০ কোম্পানি সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সহযোগিতা করে।
