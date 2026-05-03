ঢাকার মিরপুর শিয়া মসজিদে শহীদ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর স্মরণসভা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান জানাতে ঢাকার মিরপুর শিয়া মসজিদ ও হুসেইনিয়া মসজিদে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা সৈয়দ রেজা মিরমোহাম্মাদী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার শাহাদাতের ঘটনা ও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন: পবিত্র রমজান মাসে আমেরিকান অপরাধী ও জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অন্যায়ভাবে সংঘটিত বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার শাহাদাত একটি যুগান্তকারী মহান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্টের পথে এর অনুপ্রেরণামূলক প্রভাব ভবিষ্যতের দিগন্তে আরও সুস্পষ্ট হবে।
তিনি আরও বলেন: বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার গুপ্তহত্যা ও শাহাদাতের পেছনে আমেরিকান ও জায়নবাদী শত্রুদের বস্তুগত ও ভ্রান্ত হিসাবনিকাশের একটি অলীক উদ্দেশ্য ছিল এবং তারা ভেবেছিল যে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী ইরান আত্মসমর্পণ করবে অথবা পতন ও পরাজয়ের সম্মুখীন হবে।
মিরমোহাম্মাদি বলেন: ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধী ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্য পরিকল্পনা ও ইচ্ছা ছিল এবং তিনি এই শাহাদাতকে, যা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের অনুরূপ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পবিত্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং ইরানের বীর ও সহনশীল জনগণের ঐক্য ও সংহতির একটি উপাদানে পরিণত করেছেন।
মিরমোহাম্মাদী বলেন, বিপ্লবের শহীদ নেতার উত্তরাধিকার হিসেবে একটি শক্তিশালী ইরান এই মহান ও ভাগ্যনির্ধারক যুদ্ধের পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত বিজয়ী ও সফল হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে, এটি যুদ্ধের চূড়ান্ত ভাগ্য নিজের অনুকূলে নির্ধারণ করবে।
তিনি আরও বলেন: বিশ্বাস, নেতৃত্ব এবং জনগণের ঐক্যের শক্তির ত্রিভুজ, যা ছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের গোপন রহস্য, তা প্রিয় নেতার শাহাদাতের পরবর্তী পরিস্থিতি ও সময়েও ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং তাঁর উত্তরসূরি, মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোজতবা খামেনেই-এর নির্দেশনা ও নেতৃত্বে শহীদ নেতার এই উত্তরাধিকার, অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ইরানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়।
