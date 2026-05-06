যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম, জবাবে ইরানের কড়া বার্তা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানেরর সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি কমিশনের মুখপাত্র ইব্রাহীম রেজায়ি বলেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইচ্ছার তালিকা, বাস্তবতা নয়।’
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক উত্তপ্ত বার্তায় বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি যুদ্ধে কোনো সুবিধা পাবে না, যেখানে তারা আলোচনায়ও সফল হয়নি। যুদ্ধের জন্য আমাদের ইরান প্রস্তুত—আমাদের আঙুল ট্রিগারেই আছে। যদি তারা আত্মসমর্পণ না করে বা প্রয়োজনীয় ছাড় না দেয়, কিংবা কোনো উসকানি দেয়, তাহলে কঠোর ও অনুশোচনাযোগ্য জবাব দেওয়া হবে।
অন্যদিকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ী জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাব এখনো তেহরান পর্যালোচনা করছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ইজনা জানিয়েছে, পর্যালোচনা শেষে ইরান তাদের অবস্থান পাকিস্তানের মাধ্যমে জানাবে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শর্তগুলোকে ‘অতিরিক্ত ও অবাস্তব দাবি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ইরানি কর্মকর্তারা এবং তারা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
ইজনা আরও জানায়, ইরানের আলোচক দল বর্তমানে শুধুমাত্র “যুদ্ধ বন্ধ” বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করছে। পারমাণবিক কর্মসূচি (নিউক্লিয়ার ইস্যু) এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নেই।
এদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে তেহরান ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রস্তাবের জবাব দেবে। ওই প্রস্তাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান যদি নির্ধারিত শর্ত মেনে না চলে, তাহলে সংঘাত আবারও শুরু হতে পারে। তবে তিনি এখনো স্পষ্ট করে বলেননি কোন কোন ছাড়ের কথা বলা হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও অবস্থানগত দূরত্ব এখনো স্পষ্ট। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত সমঝোতার আশা করছে, অন্যদিকে ইরান বলছে—তাদের শর্ত ছাড়া কোনো চুক্তি সম্ভব নয়।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
