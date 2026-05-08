৩০০ জন খ্রিস্টান নেতা মার্কিন কংগ্রেসকে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরার তথ্যমতে, মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের কার্যালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অংশগ্রহণকারীরা গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমের ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তারা ফিলিস্তিনি মুসলিম ও খ্রিস্টানদের দুর্ভোগের কথাও উল্লেখ করেন।
ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ভার্জিনিয়া এবং মেরিল্যান্ডসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের কয়েক ডজন ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ৩০০ জনেরও বেশি খ্রিস্টান নেতা মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে ইসরায়েলের জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা বন্ধ করতে, পূর্ব জেরুজালেম হাসপাতাল নেটওয়ার্কের জন্য তহবিল সরবরাহ করতে এবং গাজার বাসিন্দাদের এই চিকিৎসা সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। দলটি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (UNRWA)-কে তহবিল পুনরায় চালু করারও আহ্বান জানিয়েছে।
Your Comment