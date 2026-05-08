পেজেশকিয়ান: সাইয়্যেদ মোজতাবা খামেনেয়ী বিনয়ী ও আন্তরিক নেতা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান সম্প্রতি দেশের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুজতাবা খামেনেয়ীর সাথে প্রথমবারের মতো সরাসরি দেখা করেছেন।
বুধবার শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সফরের সময় এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, বৈঠকটি খুবই আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে।
পেজেশকিয়ান বলেন, বৈঠকে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তাকে মুগ্ধ করেছে, তা হলো নেতার বিনয়ী, আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ। তার এই আচরণ পুরো আলোচনায় আস্থা, শান্তি ও সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি করে।’
ইরানি প্রেসিডেন্টের মতে, দেশের সর্বোচ্চ নেতা যখন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এত সরলতা ও সম্মানের সঙ্গে আচরণ করেন, তখন সেটি পুরো প্রশাসনের জন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়।
তিনি আরও বলেন, দেশের প্রশাসনের সব স্তরে পারস্পরিক আস্থা, ঐক্য ও সহমর্মিতা বাড়ানো জরুরি।
প্রেসিডেন্টে বলেন, জনগণের কাছে থাকা, তাদের কথা শোনা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করাই নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।
উল্লেখ্য, আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় শহীদ হওয়ার পর তার দ্বিতীয় ছেলে আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতবা খামেনেয়ী ইসলামী বিপ্লবের নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলার পর ইরানে কয়েক সপ্তাহ ধরে সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় ব্যাপক হামলা চালানো হয়। জবাবে ইরানও ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। পরে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়, যা এখনো কার্যকর রয়েছে।
