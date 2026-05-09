হামাস সদস্য: শাহাদাত আমাদের ফিলিস্তিনিদের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস)-এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মাহের সালাহ, গাজা উপত্যকায় এই আন্দোলনের নেতার ছেলের জানাজায় বলেন: "আমরা শাহাদাতের পথে রয়েছি এবং এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা, কিন্তু একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, মানুষ নিজে এই মর্যাদা বেছে নেয় না, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহই তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য তা নির্ধারণ করেন।
" সালাহ গাজা উপত্যকায় হামাসের নেতা খলিল আল-হায়াহ-এর চতুর্থ পুত্র শহীদ "আযযাম আল-হায়াহ"-এর জানাজায় অংশ নেন, যিনি বুধবার উত্তর গাজায় হামলায় শহীদ হয়েছিলেন, এবং আল-হায়াহ-এর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।
তিনি আরও বলেন: "সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের ভাই আবু ওসামা (খলিল আল-হায়াহ) এবং তাঁর সম্মানিত পরিবার, সন্তান ও জনগণের জন্য এই মহান পদটি মনোনীত করেছেন এবং এই শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁদের সম্মানিত করেছেন।
আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি করেন এবং আপনার শোককে সহনীয় করে তোলেন। আমরা আপনাকে এই পদের জন্য অভিনন্দন জানাই।"বুধবার ‘আল-দ্রাজ’ মহল্লায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় আহত হয়ে খলিল আল-হায়াহর ছেলে ‘আজ্জাম খলিল আল-হায়াহ’ শহীদ হয়েছেন বলে গাজার আল-শিফা হাসপাতালের চিকিৎসা সূত্র ঘোষণা করার পর এই মন্তব্যগুলো করা হয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় শহীদ হওয়া আল-হায়াহ পরিবারের চতুর্থ সন্তান হলো আজ্জাম। ছেলের শাহাদাতের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় খলিল আল-হায়াহ আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেন যে, এই হামলাটি গাজার জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ‘ধারাবাহিক আগ্রাসনের’ অংশ এবং এর লক্ষ্য হলো ‘ফিলিস্তিনি আলোচক দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ও প্রতিরোধ নেতাদের ভয় দেখানো।’
