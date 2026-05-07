মক্কায় ১০ প্রবাসী গ্রেপ্তার

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কোনো প্রকার বৈধ হজ পারমিট ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ এবং সেখানে অবস্থান করার চেষ্টার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
পাবলিক সিকিউরিটির জেনারেল ডিরেক্টরেট ২০২৬ সালের হজ মৌসুমের নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সকল সৌদি নাগরিক এবং প্রবাসীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছে।
হাজিদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে সংস্থাটি। একইসাথে ডিরেক্টরেট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের কঠোর আইনগত শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।
