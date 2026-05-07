  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইরানের সংবাদ

মার্কিন স্থাপনায় ৬০০ বার হামলা চালায় ইরান

৭ মে ২০২৬ - ১৭:০৩
News ID: 1811119
মার্কিন স্থাপনায় ৬০০ বার হামলা চালায় ইরান

ইরানকে ঘিরে চলমান সংঘাতের সময় ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থাপনায় ৬০০টিরও বেশি হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের রাজধানী বাগদাদে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, কূটনৈতিক সহায়তা কেন্দ্র এবং এরবিলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট অফিস—এইসব স্থাপনাকে লক্ষ্য করে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস সতর্ক করে বলেছে, ইরান-সমর্থিত ইরাকি সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো দেশজুড়ে, এমনকি ইরাকি কুর্দিস্তান অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও স্থাপনাগুলোর ওপর নতুন হামলার পরিকল্পনা করছে।

ওয়াশিংটনের দাবি, এসব মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে ইরাক সরকারের কিছু অংশ রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা ইরান-সমর্থিত এসব সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ইরাকের নেতারা এখন যুক্তরাষ্ট্র কী চায়, তা বুঝতে পারছেন।

তিনি আরও বলেন, এখন তারা শুধু কথাবার্তা নয়, বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চায়। তাদের মতে, ইরাক সরকার ও মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা নেই। তাই মিলিশিয়াদের সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরানো, তাদের সরকারি অর্থায়ন বন্ধ করা এবং সরকারি বেতন দেওয়া বন্ধ করা হলে যুক্তরাষ্ট্র আস্থা পাবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha