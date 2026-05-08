আরাকচি: আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি ১০০০ শতাংশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকার নতুন এই দুঃসাহসিক অভিযানের জবাবে এক বার্তায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি লিখেছেন: "যখনই কোনো কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্বোধ সামরিক অভিযানের আশ্রয় নেয়।
এটা কি শুধুই চাপ প্রয়োগের একটি অন্ধ কৌশল? নাকি এটি কোনো অন্তর্ঘাতকের প্রতারণা, যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আবারও এক নতুন চোরাবালিতে টেনে নিয়ে যেতে চায়?
"তিনি বলেন: "কারণ যাই হোক না কেন, ফলাফল সবসময় একই থাকে: ইরানিরা কখনো চাপের কাছে মাথা নত করে না, কিন্তু কূটনীতিই সবসময় বলি হয়।" আরাঘচি আরও বলেন: "এ কথাও বলতে হবে যে সিআইএ ভুল বলছে।
২৯শে মার্চের তুলনায় আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ এবং উৎক্ষেপক ক্ষমতা ৭৫ শতাংশ নয়; সঠিক সংখ্যাটি হলো ১২০ শতাংশ, কিন্তু আমাদের জনগণকে রক্ষা করার প্রস্তুতি: ১,০০০ শতাংশ!"
