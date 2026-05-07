আমরা আবু আলা আল-ওয়ালাইয়ের সাথে থাকব/সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে

ইরানে কাতাআহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাইয়্যেদুশ শুহাদার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, এই আন্দোলনের মহাসচিবের বিরুদ্ধে মার্কিন হুমকিকে অকার্যকর আখ্যা দিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন: "প্রতিরোধ বাহিনী আবু আলা আল-ওয়ালাইকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার পাশাপাশি একটি কঠোর সামরিক জবাব দিতে এবং আগ্রাসনকারীদের সাথে সংঘাতের নিয়ম পরিবর্তন করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, এবং তাদের জন্য নরক তৈরি করবে।
"কাতাইব সাইয়্যেদ আল-শুহাদার প্রতিনিধি, দখলদার বাহিনী এবং জায়নবাদী শাসনকে সতর্ক করে বলেন: ইরাকের ইসলামী প্রতিরোধ এখন পূর্ণ সামরিক সতর্কাবস্থায় রয়েছে এবং শত্রুর যেকোনো আগ্রাসন বা মূর্খতার জবাব দেওয়া হবে বিদ্যুৎগতিতে ও বিধ্বংসীভাবে।
তিনি আরও বলেন: আমরা যুদ্ধের নিয়ম পরিবর্তন করতে চাই এবং আমাদের নতুন কৌশল আগ্রাসনকারীদের শ্বাস ফেলার অবকাশ কমিয়ে দেবে।
পরিশেষে, আল-আবাদী মহামান্য আয়াতুল্লাহ খামেনেই-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ অক্ষের সাথে এই আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ওপর জোর দেন এবং বলেন: ইরাকের মাটি থেকে শেষ আমেরিকান সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং জায়নবাদী ষড়যন্ত্র ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত কাতাইব সাইয়্যেদ আল-শুহাদা এই অক্ষের আক্রমণকারী শাখা হিসেবে ময়দানে থাকবে।
Your Comment