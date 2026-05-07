বিপ্লবের নেতার সঙ্গে দুই ঘণ্টার বৈঠক সম্পর্কে পেজেশকিয়ানের বিবরণ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গিল্ড এবং বিপণনকারীদের প্রতিনিধিদের সাথে এক আকস্মিক বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোজতাবা খামেনেয়ীর সাথে তাঁর সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন এবং উক্ত বৈঠকে বিরাজমান পরিবেশ ও তাঁর ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা এবং ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন।
ড. মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন যে, বৈঠকটি একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আলোচনা প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলেছিল।
তিনি আরও বলেন: "এই বৈঠকে অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে যে বিষয়টি আমার কাছে বেশি উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে তা হলো ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার আলোচনার ধরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর বিনয়ী ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আচরণ; এমন একটি পদ্ধতি যা আলোচনার পরিবেশকে আস্থা, প্রশান্তি, সহানুভূতি এবং সরাসরি সংলাপের উপর ভিত্তি করে একটি আবহে রূপান্তরিত করেছিল।"
ড. পেজেশকিয়ান ইসলামী ব্যবস্থায় দায়িত্বের ধারণা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন: "দায়িত্ব এবং নির্বাহী পদ কোনো বিশেষ সুবিধা বা শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং তা জনগণের প্রতি অঙ্গীকার, জবাবদিহিতা এবং সেবার এক গুরুদায়িত্ব। কোনো কর্মকর্তারই তার পদকে জনগণের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার বা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার অজুহাত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।"
রাষ্ট্রপতি আরও বলেন: "সর্বোচ্চ নেতা ঠিক এই ধরনের মনোভাব নিয়েই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন; সরলতা, নম্রতা, আন্তরিকতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক মনোভাব, যা সংলাপের পরিবেশকে সম্পূর্ণ সরাসরি, খোলামেলা এবং ঘনিষ্ঠতা ও আস্থার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল।"
