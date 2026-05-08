নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ

৮ মে ২০২৬ - ২০:৪৯
আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণ অবৈধ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধিকৃত পশ্চিম তীরে বিক্রির জন্য সম্পত্তি প্রদর্শনকারী একটি ইসরায়েলি রিয়েল এস্টেট মেলার বিরোধিতা করার লক্ষ্যে বুধবার শহরে একটি সিনাগগের বাইরে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘ইসরায়েলের (শাসকগোষ্ঠীর) প্রধান রিয়েল এস্টেট উৎসব’ হিসেবে পরিচিত এই প্রদর্শনীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হলো বিদেশী ক্রেতাদের অধিকৃত পশ্চিম তীরের অবৈধ বসতিসহ অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সম্পত্তি কিনতে সাহায্য করা।

আল জাজিরার তথ্যমতে, নিউইয়র্কের মেয়র জহরান মামদানি এই প্রদর্শনীর নিন্দা করেছেন। তাঁর মুখপাত্র ‘দ্য ইন্টারসেপ্ট’কে বলেছেন যে, বাজারে থাকা কিছু সম্পত্তি “আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অবৈধ এবং ফিলিস্তিনিদের চলমান বাস্তুচ্যুতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।”

