জেরুজালেম ও গাজায় তিন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, কালান্দিয়া শিবিরের আল-মায়েদ সড়কে ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহতদের মধ্যে একজন মারা গেছেন।
আরও জানানো হয়েছে যে, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসা অ্যাম্বুলেন্সগুলোর ওপর ইসরায়েলি বাহিনী গুলি চালায়, যার ফলে উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছাতে পারেননি।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ১১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে শহীদের সংখ্যা ৮৫৪ জনে এবং আহতের সংখ্যা ২,৪৫৩ জনে পৌঁছেছে। এছাড়াও, ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা থেকে ৭৭০টি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে।
