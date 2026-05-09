প্রতিরোধের সন্ধিক্ষণে ইরানি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক আন্দোলনকর্মীদের সহানুভূতির কাহিনী; ইরাক ও লেবানন থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত+ছবিসহ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রায় ৭০ রাত ধরে ইসলামী ইরানের জনগণ দেশ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সমর্থনে রাস্তায় অবস্থান করছে।
একেবারে শুরু থেকেই এই উপস্থিতি বিশ্ব গণমাধ্যমের উপর এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে, এবং অনেক বৈরী গণমাধ্যম, যারা শুরুতে এই রাত্রিকালীন মিছিলগুলোর খবর প্রচার করতে চায়নি, তারাও ইরানের এই রাত্রিকালীন জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোর অংশবিশেষ তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছে।
‘রেজিস্ট্যান্স ক্রসরোডস’ এমন একটি স্থান, যা রাত্রিকালীন সমাবেশগুলোর প্রথম দিনগুলো থেকেই কয়েক ডজন বিদেশী অতিথিকে আতিথ্য দিয়েছে এবং প্রতি রাতে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে একজন আন্তর্জাতিক কর্মীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে জনগণের রাত্রিকালীন সমাবেশগুলোর আন্তর্জাতিক প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই সমাবেশগুলো প্রতি রাতে আল জাজিরার ক্যামেরার সামনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
