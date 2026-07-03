হিব্রু গণমাধ্যম: ১,০০০ দিনের যুদ্ধের পরও ইসরায়েল একটিও জয় পায়নি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের চ্যানেল ১৩-এর একটি সমালোচনামূলক প্রতিবেদনে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ১,০০০ দিন ধরে চলা সংঘাতের পর দেশটির পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে।
১,০০০ দিন ধরে যুদ্ধ চলার পরেও, ইসরায়েল কোনো রণাঙ্গনেই "একটিও নির্ণায়ক বিজয়" অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এই সংঘাতগুলোর মধ্য দিয়ে ইরান আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পাশাপাশি দেশটি এখন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে চলেছে। বিপুল মানবিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতির পাশাপাশি, এই যুদ্ধ ইসরায়েলের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
ইরানের সাথে সংঘাত মোকাবিলার বিষয়টি ইসরায়েলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ—যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক—কে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
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