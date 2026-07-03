  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্য এশিয়া সংবাদ

শাহবাজ শরিফ:

বিপ্লবের শহীদ নেতার অবদান ইসলামি বিশ্বের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

৩ জুলাই ২০২৬ - ১৮:৫১
News ID: 1834860
বিপ্লবের শহীদ নেতার অবদান ইসলামি বিশ্বের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার পবিত্র জানাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আনুষ্ঠানিক আয়োজনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর অবদানকে "ইসলামি বিশ্বের জন্য এক অমূল্য সম্পদ" হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যাতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বক্তব্য এবং তাঁর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সফরের ছবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইসলামি উম্মাহর শহীদ নেতার বিদায় ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেই-এর সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ইরানি জাতি ও ইসলামি বিশ্বের জন্য তাঁর অবদান ও শান্তিপ্রিয় মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি আরও বলেন: "আমরা সবাই ইরানের পাশে আছি এবং এখানে গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মোজতবা খামেনি (ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা), ড. মাসুদ পেজেশকিয়ান (প্রেসিডেন্ট) ও ইরানি জনগণের প্রতি আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি।"

ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির (সেনাপ্রধান), সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার (উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী), সৈয়দ মহসিন নাকভি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), সৈয়দ ইউসুফ রাজা গিলানি (সিনেট চেয়ারম্যান), সরদার আয়াজ সাদিক (জাতীয় পরিষদের স্পিকার) এবং বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি (পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান)-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শাহবাজ শরিফ বলেন: "কয়েক দশক ধরে প্রয়াত আয়াতুল্লাহ খামেনি প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সাথে ইরানি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর অবদান ইসলামি বিশ্বের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।"

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যে, একদিনের সফরে তেহরানে আসা শাহবাজ শরীফ ও তাঁর সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদল বিপ্লবের শহীদ নেতার বিদায় অনুষ্ঠানে যোগদানের পর শহরটি ত্যাগ করেছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha