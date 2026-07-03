বিপ্লবের শহীদ নেতার অবদান ইসলামি বিশ্বের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যাতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বক্তব্য এবং তাঁর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সফরের ছবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইসলামি উম্মাহর শহীদ নেতার বিদায় ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেই-এর সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ইরানি জাতি ও ইসলামি বিশ্বের জন্য তাঁর অবদান ও শান্তিপ্রিয় মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
তিনি আরও বলেন: "আমরা সবাই ইরানের পাশে আছি এবং এখানে গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মোজতবা খামেনি (ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা), ড. মাসুদ পেজেশকিয়ান (প্রেসিডেন্ট) ও ইরানি জনগণের প্রতি আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি।"
ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির (সেনাপ্রধান), সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার (উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী), সৈয়দ মহসিন নাকভি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), সৈয়দ ইউসুফ রাজা গিলানি (সিনেট চেয়ারম্যান), সরদার আয়াজ সাদিক (জাতীয় পরিষদের স্পিকার) এবং বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি (পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান)-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শাহবাজ শরিফ বলেন: "কয়েক দশক ধরে প্রয়াত আয়াতুল্লাহ খামেনি প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সাথে ইরানি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর অবদান ইসলামি বিশ্বের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।"
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যে, একদিনের সফরে তেহরানে আসা শাহবাজ শরীফ ও তাঁর সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদল বিপ্লবের শহীদ নেতার বিদায় অনুষ্ঠানে যোগদানের পর শহরটি ত্যাগ করেছেন।
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