শহীদ ইমামের ফিরে এসেছে তাঁর বাড়িতে; শুরু হলো শেষ বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বহুদিন পর নিজ আবাসস্থলে ফিরলেন শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী!
শোকাবহ এ অনুষ্ঠানে আহলে বাইত (আ.)-এর স্মরণে শোকগাথা পাঠকারীরা নানা শোকগাথা পরিবেশন করেছেন এবং ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার শোকে নওহা পড়েছেন।
ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার দাফন-আয়োজক কমিটির মুখপাত্র ঈমান আত্তারজাদেহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সম্পর্কে লিখেছেন, “আজ রাতে (বৃহস্পতিবার রাত) মাগরিব ও এশার নামাজ আদায়ের পর ইরানের শহীদ নেতাকে বিদায় জানানোর প্রথম শোকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরোপিত যুদ্ধের শহীদ পরিবারের সদস্যরা, সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের শহীদদের পরিবার এবং সর্বোচ্চ নেতার নিরাপত্তা ইউনিটের শহীদদের পরিবার যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব হজরত আয়াতুল্লাহ আল-উজমা খামেনেয়ী (রহ.)-এর পবিত্র মরদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানিয়েছেন।
এদিকে, আজ থেকে রাজধানী তেহরানের মুসাল্লায় শেষ বিদায়ের শোকানুষ্ঠান শুরু হবে। আগামীকাল সেখানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী সোমবার পর্যন্ত তেহরানে শোক সমাবেশ অব্যাহত থাকবে।
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