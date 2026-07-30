ব্রিটেনের ইসলামি কেন্দ্রগুলো ইসলামবিদ্বেষী হামলার ক্রমবর্ধমান ঘটনা নিয়ে সতর্ক করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে মসজিদ-নিরাপত্তা বিষয়ক এক বৈঠকে ট্রাস্টি বোর্ড ও মসজিদ কর্মকর্তারা যুক্তরাজ্যজুড়ে মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক কেন্দ্রগুলোর ওপর উগ্র-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর হামলার উদ্বেগজনক বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
‘ফেইথ অ্যাসোসিয়েটস’ (Faith Associates) নামক সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের লক্ষ্য ছিল ডানপন্থী বর্ণবাদ ও ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণামূলক অপরাধজনিত হুমকি পর্যালোচনা করা এবং উপাসনালয়গুলোর সুরক্ষা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা করা।
এই বৈঠকে নামাজের ইমাম, মসজিদ পরিচালনা পর্ষদের প্রধান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য কর্মীরা—সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম-বিদ্বেষী অপরাধের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে—জোর দিয়ে বলেন যে, যুক্তরাজ্যের ডানপন্থী ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমগুলোর ইসলাম-বিদ্বেষী বক্তব্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদীকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
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