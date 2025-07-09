ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ৯০ মিনিটের গোপন বৈঠক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সংবাদমাধ্যম ইয়েদিওথ আহারোনট ওয়াকিবহাল সূত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী:, ট্রাম্প তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বলেছে যে, "আমাদের গাজার সমস্যা সমাধান করতে হবে, সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করেছে। ♦
হোয়াইট হাউসের পেছনের উঠোন দিয়ে প্রবেশ করা নেতানিয়াহু চলে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সাথে কোনও কথা বলেনি। ♦
আল জাজিরার প্রতিবেদক হোয়াইট হাউসের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে বৈঠক কোনও বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়েছে। ♦
