আরাকচি: কূটনীতি বিভাগ জনগণের অধিকার আদায়ে কোনো প্রচেষ্টা থেকে পিছপা হবে না

১৩ জুলাই ২০২৫ - ১১:৫৫
News ID: 1707323
Source: ABNA
আমাদের দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেহরানে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে তার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "কূটনীতি বিভাগ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে একযোগে গর্বিত ও প্রতিরোধক ইরানীদের বৈধ ও আইনগত অধিকার আদায়ে কোনো প্রচেষ্টা থেকে পিছপা হবে না।"

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, আমাদের দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি তেহরানে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের সাথে তার গতকালের বৈঠকের বিষয়ে তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "গতকাল সন্ধ্যায়, তেহরানে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও সিনিয়র কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকে আমি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে সিয়োনবাদী শাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক চাপানো যুদ্ধের বিষয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মৌলিক ও দৃঢ় অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি।"

তিনি যোগ করেছেন: "কূটনীতি বিভাগ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে একযোগে এবং ইরানের মহান জাতির দৃঢ় সংকল্পের উপর নির্ভর করে, গর্বিত ও প্রতিরোধক ইরানীদের বৈধ ও আইনগত অধিকার আদায়ে কোনো প্রচেষ্টা থেকে পিছপা হবে না।"

আরাকচি গতকালের বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "যেকোনো আলোচনায় পারমাণবিক ইস্যুতে ইরানের জনগণের অধিকার, যার মধ্যে সমৃদ্ধকরণের অধিকারও রয়েছে, তা অবশ্যই সম্মানিত হতে হবে। আমরা এমন কোনো চুক্তি করব না যেখানে ইরানের জন্য সমৃদ্ধকরণের অধিকার থাকবে না। সমৃদ্ধকরণের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করা হয়েছে এবং এর জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপানো হয়েছিল। যদি কোনো আলোচনা হয়, আলোচনার বিষয়বস্তু কেবল পারমাণবিক হবে, যার বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে এবং অন্য কোনো বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে না।"

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন: "ইরান তার সামরিক ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা যেকোনো পরিস্থিতিতে বজায় রাখবে এবং এটি প্রতিরক্ষার জন্য, এবং কোনো আলোচনার বিষয় হবে না।"

