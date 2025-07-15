এ বছর আরবাঈন পদযাত্রায় ৪২ হাজার গোলেস্তানি তীর্থযাত্রীর অংশগ্রহণের পূর্বাভাস

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, গোলেস্তান প্রদেশের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক বিষয়ক ডেপুটি গভর্নর "মোহাম্মদ হামিদি" আজ সোমবার, ১৪০৪ সালের ২৩শে তির (১৩ই জুলাই ২০২৫), একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন: “গোলেস্তান প্রদেশ আরবাঈন কমিটি গঠনের মাধ্যমে হোসেইনি আরবাঈন তীর্থযাত্রী প্রেরণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”
তিনি সমর্থন, পরিবহন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ, নিবন্ধন, কাস্টমস, সংস্কৃতি, সমাজ ও চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯টি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে যোগ করেছেন: “এই কমিটিগুলো নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং চেষ্টা করছে যাতে তীর্থযাত্রীরা ন্যূনতম সমস্যায় এবং পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে পবিত্র স্থানগুলোতে জিয়ারত করতে পারেন।”
হামিদি আরও বলেছেন: “গত বছর গোলেস্তান প্রদেশ থেকে ৪২ হাজার মানুষ আরবাঈন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং আশা করা হচ্ছে যে এ বছরও একই সংখ্যক অংশগ্রহণ করবে।”
গোলেস্তান প্রদেশের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক বিষয়ক ডেপুটি গভর্নর গত বছর হোসেইনি আরবাঈন তীর্থযাত্রীদের জন্য গোলেস্তান প্রদেশ থেকে ২৯টি সেবা মোকেব স্থাপনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: “এ বছর এই সংখ্যা বেড়ে ৩০টি মোকেবে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ২৮টি মোকেব ইরাকে এবং ২টি মোকেব সীমান্তে স্থাপন করা হবে তীর্থযাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য।”
তিনি ইরাক ভ্রমণের জন্য বৈধ নিবন্ধন এবং বৈধ নথিপত্রের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তীর্থযাত্রীদেরকে সামাহ সিস্টেমের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে এবং তাদের ভ্রমণের পথ আইনগতভাবে বেছে নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
হামিদি আরও জানিয়েছেন যে পথে তীর্থযাত্রীদের পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে এবং যোগ করেছেন: “বিশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং গরমের কারণে, তীর্থযাত্রীদের পানি এবং অন্যান্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস করা হয়েছে।”
গোলেস্তান প্রদেশের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক বিষয়ক ডেপুটি গভর্নর সংহতি ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে আরবাঈনের বিশাল সম্মেলনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: “আরবাঈন শত্রুদের কাছে সংহতি ও প্রতিরোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি সুযোগ।”
তিনি স্বীকার করেছেন: “আশুরা বিপ্লবের দর্শন ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা, এবং আমরাও ইতিহাসের সকল সময়ে জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি এবং এই প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে।”
Your Comment