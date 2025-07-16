আয়াতুল্লাহ খামেনি: ইসলামী উম্মাহর অপরাজেয় সেনাপতি এবং একজন ইসলামী বীর

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তানের জাতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য, জামাআত আহলুল-হারামের প্রধান এবং ইসলামাবাদের নাইমিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি গুলজার আহমদ নাইমি বলেছেন: "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা, হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনি আধুনিক যুগের ইসলামী উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। বর্তমানে, ইসলামী উম্মাহর কোনো নেতার সাহস, নির্ভীকতা এবং দৃঢ়তা তাঁর সমকক্ষ নয়। মুসলিম উম্মাহর সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা এবং ধৈর্যের ক্ষেত্রে তিনি এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্নেও তিনি কার্যকর, উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন।"
তিনি আরও বলেছেন: "তিনি কেবল একজন তাত্ত্বিক নেতা নন, বরং বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধের নেতা এবং একজন বাস্তববাদী হিসাবে পরিচিত। হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনি উম্মাহর ঐক্য এবং ইসলামী জাগরণে মূল ভূমিকা পালন করেছেন এবং সর্বদা মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি শিয়া ও সুন্নির মধ্যে মতপার্থক্যকে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন এবং তাঁর বক্তৃতায় বারবার ইসলামী উম্মাহকে জায়নবাদ, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিরুদ্ধে ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন।"
পাকিস্তানি সুন্নি মুফতি অব্যাহত রেখে বলেছেন: "সর্বোচ্চ নেতা ফিলিস্তিন ভূমিকে ইসলামী উম্মাহর হৃদয় বলে মনে করেন এবং ফিলিস্তিনের সমস্যাকে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি প্রতি বছর বিশ্ব মুসলিমদেরকে আন্তর্জাতিক কুদস দিবস পালনের আহ্বান জানান।"
নাইমি হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনির জায়নবাদী শাসনের প্রতি অবস্থানকে সর্বদা সাহসী ও স্পষ্ট বলে উল্লেখ করে যোগ করেছেন: "তিনি জায়নবাদী শাসনকে ইসলামী উম্মাহর দেহে একটি ক্যান্সারের টিউমার বলে মনে করেন যা শীঘ্রই নির্মূল হবে। কিছু ইসলামী দেশ এবং পশ্চিমা শক্তির বিপরীতে যারা ফিলিস্তিনের জন্য দুই রাষ্ট্র সমাধানে বিশ্বাস করে, বিপ্লবী নেতা সর্বদা এই সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে ফিলিস্তিন নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ফিলিস্তিনি জনগণের। তাঁর নেতৃত্বের সময়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান হামাস, হিজবুল্লাহ, ইসলামী জিহাদ এবং ইয়েমেনের আনসারুল্লাহর মতো প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে জায়নবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট তৈরি করেছে। এই ফ্রন্ট ইসরাইলকে ভেতর থেকে দুর্বল করেছে।"
মুফতি নাইমির মতে, জুন ২০২৫ সালের বারো দিনের যুদ্ধ, যা ইসরাইলের জন্য একটি কঠিন পরাজয় নিয়ে এসেছিল, তা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনির অতুলনীয় নির্দেশনা ও নেতৃত্বের ফল। তাঁর দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্বে তিনি কেবল সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেননি, বরং জাতীয় ঐক্য ও শান্তিও বজায় রেখেছিলেন। এই বিজয় তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।
পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুফতি বলেছেন: "যখন বেশিরভাগ ইসলামী দেশ আমেরিকার কাছে মাথা নত করেছে এবং 'আব্রাহাম চুক্তি' সমর্থন করে, তখন একমাত্র আয়াতুল্লাহ খামেনিই ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণকে 'মহাপাতক' বলে মনে করেন। তিনি ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করেন এবং তাদের শহীদদেরকে 'ইসলামের শহীদ' বলে আখ্যায়িত করেন।"
আজ, ইসলামী বিশ্ব শুধুমাত্র ইরানের জন্য নয়, বরং সমগ্র ইসলামী উম্মাহর জন্য তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতিগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং তরুণ মুসলিম প্রজন্ম তাঁকে একজন "ইসলামী বীর" হিসাবে গ্রহণ করেছে।
তিনি বলেছেন: "তিনি ইসলামী বিপ্লবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং ফিলিস্তিন, কাশ্মীর এবং ইয়েমেন সহ সমগ্র ইসলামী বিশ্বের নির্যাতিতদের সমর্থন করেন।"
মুফতি গুলজার নাইমি জোর দিয়ে বলেছেন: "আজ, সর্বোচ্চ নেতার হত্যার পরিকল্পনাও শত্রুদের এজেন্ডায় রয়েছে, কারণ তিনি আমেরিকা ও ইসরাইলের ঔপনিবেশিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাঁধ। তাঁর উপর আক্রমণ কেবল ইরানের উপর আক্রমণ নয়, বরং ফিলিস্তিন, গাজা এবং সমগ্র ইসলামী উম্মাহর উপর আক্রমণ।"
শেষে, মুফতি নাইমি বলেছেন: "সর্বোচ্চ নেতার সমর্থন ফিলিস্তিনের সমর্থন। ইসরাইলের হুমকির মুখে নীরব থাকা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।"
