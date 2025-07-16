আল-কাসসাম ব্রিগেডের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জায়নবাদী শাসনের অবস্থানে

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আল-কাসসাম ব্রিগেড ঘোষণা করেছে: প্রতিরোধ বাহিনী গাজা উপত্যকায় দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে জায়নবাদী শত্রুর অবস্থানে হামলা চালিয়েছে।
এই হামলাটি গাজা উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিসের উত্তরে দুটি "আল-ইয়াসিন ১০৫" ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছিল।
এই হামলায় আল-সাত্রা পশ্চিমী এলাকার আল-কতিবা মসজিদের কাছে একটি ইসরায়েলি সাঁজোয়া কর্মী বহনকারী যান "নামার" ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গাজার প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী এবং তাদের লজিস্টিক বহরকে বিভিন্ন ফ্রন্টে লক্ষ্যবস্তু করছে।
গতকাল, ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের সামরিক শাখা সারায়া আল-কুদস একটি বিবৃতি জারি করে হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেডের সহকর্মীদের সাথে গাজার পূর্বে জায়নবাদী শাসনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল যৌথ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।
Your Comment