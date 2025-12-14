দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে দক্ষিণ কর্ডোফানে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ঘোষণা করেছে যে, শুধুমাত্র শুক্রবারেই, র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের বর্ধিত নিরাপত্তাহীনতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে কেন্দ্রীয় কর্ডোফান রাজ্যের কাদু কোলি শহর থেকে প্রায় ৪৫০ জন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
রবিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে, সংস্থাটি অনুমান করেছে যে, অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে কাদু কোলি থেকে ৩৫০ থেকে ৪৫০ জন লোক তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, বাস্তুচ্যুত মানুষদের পশ্চিম কর্দোফানের আবু জেবেদ এবং উত্তরে শেকান শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম মাস থেকেই, কাদুকলি আব্দুল আজিজ আল-হেলুর নেতৃত্বাধীন র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস এবং সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট-নর্থ দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল এবং বারবার কামান এবং ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
যদিও কাদুগলির জনসংখ্যার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে শহরটি আশেপাশের এলাকায় বেশ কয়েকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, গত মাসেই উত্তর ও দক্ষিণ কর্ডোফান রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে ৪১,০০০ এরও বেশি মানুষ পালিয়ে গেছে।
সুদানে নিযুক্ত ইউনিসেফের প্রতিনিধি পূর্বে নিশ্চিত করেছিলেন যে কাদুগলিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনগুলি আরও ইঙ্গিত দেয় যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী সম্প্রতি এই অঞ্চলের একটি শহরে একটি গণহত্যা চালিয়েছে, যেখানে কয়েক ডজন শিশু সহ ১১৪ জন মারা গেছে।
আন্তর্জাতিক ও আইনি সংস্থাগুলি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে, জোর দিয়ে বলেছে যে স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনে শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং শিশু অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং বেসামরিক নাগরিকদের অবিলম্বে সুরক্ষা এবং এই অপরাধের অপরাধীদের বিচারের আহ্বান জানিয়েছে।
