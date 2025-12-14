ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মিলাদে কাওসার উদযাপন করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একজন ধর্মগুরু হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন মোহসেন রেযা এবাদি হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর সুউচ্চ মর্যাদার উপর জোর দিয়ে এক ভাষণে ইসলামের এই মহান নারীকে ঈমান, তাকওয়া ও নৈতিকতার এক অতুলনীয় আদর্শ এবং মানবতার চিরন্তন পথনির্দেশের জন্য এক উজ্জ্বল আলো হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।
তিনি তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার এবং সমাজের নৈতিক কাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে আহলে বাইত (সা.আ.)-এর জীবনধারা ও শিক্ষার মডেল তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে তিনি হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-কে ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য ও অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বলেন: তাঁর চরিত্র ও জীবনধারা তাকওয়া, ইবাদত, তাকওয়া, ত্যাগ এবং নৈতিক উৎকর্ষতায় পরিপূর্ণ এবং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটি স্পষ্ট ও স্থায়ী পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত।
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই ধর্মীয় আলেম আরও বলেন: "তিনি কেবল নবীর কন্যা, একজন অনুকরণীয় স্ত্রী এবং মা ছিলেন না, বরং ইসলামে ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা এবং সত্য রক্ষার প্রতীকও ছিলেন।
ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর দৃঢ়তা জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি অংশে ঈমান, ধৈর্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে।
তিনি এই বলে শেষ করেন: "আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের শিক্ষার বাস্তব আনুগত্য হল ইসলামী উম্মাহর ঐক্য, শান্তি এবং অগ্রগতি অর্জনের মূল চাবিকাঠি এবং হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)-এর জন্ম আত্মশুদ্ধি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার উন্নতি এবং সমাজের সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি মূল্যবান সুযোগ প্রদান করে।"
