  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. সম্মেলন বিষয়ক সংবাদ

"নস্ট্রা অ্যাট" নথির ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জার্মানির একটি মসজিদে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সভা আয়োজিত হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:০৭
News ID: 1761343
"নস্ট্রা অ্যাট" নথির ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জার্মানির একটি মসজিদে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সভা আয়োজিত হয়েছে।

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের উপর ঐতিহাসিক দলিল "নস্ট্রা আয়াতেত"-এর ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জার্মান মুসলিম ও ক্যাথলিক প্রতিনিধিরা পশ্চিম জার্মানির জার্মেরশেইম শহরের সেলিমিয়া মসজিদে মিলিত হন এবং আলোচনা করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান মুসলিম ও ক্যাথলিক প্রতিনিধিদের একটি যৌথ সভা পশ্চিম জার্মান রাজ্য রাইনল্যান্ড-প্যালাটিনেটের জার্মেরহাইমের সেলিমিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

জার্মান বিশপস কনফারেন্স (ডিবিকে) এবং জার্মানিতে মুসলিমদের জন্য সমন্বয় পরিষদ (কেআরএম) এর প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতি বছর এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বছর এটি মসজিদের অভ্যন্তরে প্রতীকী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জার্মান বিশপস কনফারেন্স অনুসারে, এই বছরের সভার মূল লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক দলিল "নস্ট্রা আয়াতেত" প্রকাশের ৬০তম বার্ষিকী, যা ১৯৬২-১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের সময় অনুমোদিত একটি দলিল যা অ-খ্রিস্টান ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামের সাথে ক্যাথলিক চার্চের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পথ প্রশস্ত করেছিল।

জার্মান মুসলিম সমন্বয় কাউন্সিলের মুখপাত্র সভায় বলেন যে "নস্ট্রা আয়াতেত" ধর্মীয় সম্পর্কের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ এবং সহাবস্থান এবং সামাজিক সংহতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে জার্মান মুসলিম সমন্বয় কাউন্সিল সমতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সকল ধর্মের সাথে এই সংলাপ অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

نشست مشترک مسیحیان و مسلمانان آلمان به میزبانی یک مسجد به‌مناسبت ۶۰ سالگی سند »نوسترا ائته« + تصاویر

সভার অন্য একটি অংশে, মুসলিম ও ক্যাথলিক প্রতিনিধিরা সতর্ক করে বলেন যে বিশ্ব আজ উত্তেজনা, সংঘাত এবং বৈষম্যের এক ঢেউয়ের মুখোমুখি। তারা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে - জার্মানি, ইউক্রেন বা পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে - সহিংসতা, ঘৃণা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধর্মগুলিকে একসাথে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

জার্মান বিশপস কনফারেন্সের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সদস্য বিশপ কার্লহান্স ডিয়েটজ এক বক্তৃতায় বলেন যে ক্যাথলিক চার্চ কঠিন সময়েও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পশ্চিমে কর্তৃত্ববাদী এবং জাতীয়তাবাদী প্রবণতার বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করে বলেন যে "যখন অধিকারকে শক্তিশালীদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হবে, তখন মানবাধিকারই প্রথম শিকার হবে।"

نشست مشترک مسیحیان و مسلمانان آلمان به میزبانی یک مسجد به‌مناسبت ۶۰ سالگی سند »نوسترا ائته« + تصاویر

তিনি আরও বলেন, "খ্রিস্টানদের ধর্ম, উৎপত্তি বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার কর্তব্য রয়েছে। গির্জা কেবল নিজস্ব অধিকার রক্ষা করে না, বরং বিশ্বজুড়ে সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যও প্রচেষ্টা করে।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha