গাজা থেকে সিডনি; ইসরায়েল বিশ্বের ইহুদিবাদি বিদ্বেষের কারন!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১৪ ডিসেম্বর রোববার ২০২৫ সন্ধ্যায় সিডনির একটি সৈকতে বার্ষিক ইহুদি "হানুক্কা" অনুষ্ঠানের সময় একটি ভয়াবহ সশস্ত্র হামলা ঘটে। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ এই হামলাকে "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, এই হামলায় ১৬ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই হামলাকে "ইহুদি-বিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে যে এই ঘটনাটি ইসরায়েলি অপরাধ এবং সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে কতটা সম্পর্কিত। ADL (আমেরিকান, ইসরায়েল-পন্থী, ইহুদি-বিরোধী সংগঠন) প্রতি বছর এই বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রকাশ করে। ২০২৫ সালে সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধের শুরু) পর, হুমকি, সহিংসতা বা হয়রানির আকারে ইহুদি-বিরোধী ঘটনাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরও বিস্তৃতভাবে পশ্চিমা সমাজগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে।
ADL পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৪ সালে ৯,০০০ এরও বেশি ইহুদি-বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই ঘটনার ৫৮% ইসরায়েল বা ইহুদিবাদের সাথে সম্পর্কিত উপাদান ছিল।
এছাড়াও, ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র অনুসারে, ২০২৩ সাল থেকে "ইহুদিদের হত্যা করুন" শব্দটির জন্য অনুসন্ধানের সংখ্যা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গবেষণাপত্রের একটি অংশে বলা হয়েছে যে আমেরিকান ইহুদিদের যারা আগের বছরের তুলনায় কম নিরাপদ বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন তাদের শতাংশ ২০১৯ সালে ৪২% থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ৭৩% হয়েছে।
ইহুদি আউটলুক ২০২৫ রিপোর্টে, ১০টি দেশের ইহুদিদের উপর করা একটি জরিপে দেখা গেছে যে ৭৬% ইহুদি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক অ-ইহুদি একমত যে গাজায় অপরাধের পর থেকে ইহুদি-বিদ্বেষ আরও খারাপ হয়েছে।
২০২৩ সালের নভেম্বরে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি জরিপে আরও দেখা গেছে যে ৭৮% আমেরিকান উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
সামগ্রিকভাবে, ইহুদি-বিদ্বেষের উপর বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং গবেষণার ফলাফল দেখায় যে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড এবং অপরাধ (বিশেষ করে যুদ্ধ এবং দমন-পীড়নের সময়কালে) বিশ্বব্যাপী মেরুকরণ এবং বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে চরমপন্থী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ভবিষ্যতের পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক বলে মনে করে। ইসরায়েলি নীতি এবং বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের নিরাপত্তার সাথে যুক্ত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে একটি হল, এই শাসনব্যবস্থা, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে ইহুদি ধর্মকে তার রাজনৈতিক-সামরিক প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করেছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন যে ইসরায়েল "বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদের প্রতিনিধিত্ব করে।" এই দাবি কার্যকরভাবে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় বসবাসকারী ইহুদিদের তাদের পছন্দ ছাড়াই "যুদ্ধ এবং অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত একটি শাসনব্যবস্থার প্রতীক" হিসাবে পরিণত করেছে।
যখন ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা গাজায় গণহত্যা, গণহত্যা এবং অপরাধ সংঘটিত করে; যখন এটিকে ক্রমাগত অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি আগ্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র ইসরায়েলের দিকে পরিচালিত না হয়ে, এই ক্ষোভ বিভিন্ন সমাজে সেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যাদের ইসরায়েল নিজেকে প্রতিনিধিত্বকারী বলে মনে করে।
বিশ্বের ইহুদিদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং প্রকাশ্যে ইসরায়েলি শাসনের অপরাধ থেকে নিজেদের মুক্ত করা এবং এই শাসনের অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।
Your Comment