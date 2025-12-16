হিজবুল্লাহ না থাকলে/বৈরুত ইসরায়েলের দখলে থাকত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষক আব্বাস হাজি নাজ্জারি এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল ও আমেরিকার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহ লেবাননে শক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং শত্রুরা হিজবুল্লাহকে দুর্বল করার যে দাবি করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"
হাজি নাজ্জারি আরও বলেন, জরিপ অনুযায়ী ৭০ শতাংশ লেবাননি নাগরিক হিজবুল্লাহর অস্ত্র জমা দেওয়ার বিরোধী। হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যুহ।
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নাসের দেহকানি ও মাহহি ঐ টিভি অনুষ্ঠানে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, হিজবুল্লাহর প্রতিরোধ কৌশল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে বদলে দিয়েছে এবং ইসরায়েলকে তার উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যর্থ করেছে। ২০২৪ সালের যুদ্ধেও ইসরায়েল ৭০ হাজার সেনা পাঠিয়েছিল, তবুও তারা তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আরও জানিয়েছেন যে, কিছু আঞ্চলিক সরকার লেবাননের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আমেরিকা ও ইসরায়েলের পক্ষে পরিবর্তন করতে চাইলেও এখন পর্যন্ত তা সফল হয়নি। লেবাননে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনে দেখা গেছে, জনগণের মধ্যে হিজবুল্লাহর দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে এবং তারা হিজবুল্লাহকে অস্ত্র শক্তিতে বলীয়ান দেখতে চায়।
