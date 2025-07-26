হামাস : গাজায় গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য আমেরিকা সরাসরি দায়ী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস জোর দিয়ে বলেছে যে, ইহুদিবাদী সরকারকে সামরিক ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজা উপত্যকায় গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষ অব্যাহত রাখার জন্য সরাসরি দায়ী এবং সমসাময়িক ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত।
হামাস আরও জানিয়েছে যে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলিকে তাদের ঘোষিত মিডিয়া অবস্থানগুলিকে বাস্তব অবস্থানে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
আরও বলেছে: "আমরা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা এমন বাস্তবসম্মত এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক যা দখলদারদের অবিলম্বে সাহায্য প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য করবে।"
হামাস উল্লেখ করেছে: "যুদ্ধাপরাধী সরকার এবং নেতানিয়াহু গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নীতি বাস্তবায়ন করছে এবং গত পাঁচ মাসে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর একটি কলঙ্ক, যারা এই নৃশংস ও ভয়াবহ অপরাধ প্রত্যক্ষ করে এবং নীরব থাকে।"
