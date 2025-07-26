আমেরিকান ডাক্তার: গাজায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহার মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "গাজার মানবিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে, যারা তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে," একজন আমেরিকান ডাক্তার বলেছেন।
তিনি আরও বলেন: "চিকিৎসকরা অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন; চিকিৎসার জায়গা খুবই সীমিত, এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে, অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সহ মেঝেতে করা হয়।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: খাদ্যের অভাব সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি। ডাক্তার এবং চিকিৎসা কর্মীরাও ক্ষুধার ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন, এবং ভবিষ্যতে খাদ্য সরবরাহের কোনও নিশ্চয়তা নেই।
আমেরিকান ডাক্তার আরও বলেন: জোরপূর্বক অনাহার এবং অপুষ্টির পরিস্থিতি মানুষের শরীরে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করবে, এমনকি যদি তারা বেঁচে থাকে। মানুষ রিফিডিং সিনড্রোমের মতো সমস্যার সম্মুখীন হবে, যার দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা রয়েছে।
উপসংহারে, তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন: "এই কৃত্রিম এবং ইচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষের ফলে মানবিক পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর হবে, যার প্রভাব বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী হবে।"
Your Comment