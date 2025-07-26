জামিয়া মোদার্রিসিন সংস্হা: এখনই গাজার মানুষের আর্তনাদে সাড়া দিন, এক ঘন্টা পর অনেক দেরি হয়ে যাবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার জনগণের কঠোর খাদ্য বর্জনের কথা উল্লেখ করে, কোম নগরীর জামিয়া মোদার্রিসিন শিক্ষক সমিতি ইসলামী বিশ্বেরআলেমদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে জোর দিয়ে বলেছে: ইসলামী বিশ্বের আলেমগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, এখনই গাজার নির্যাতিত জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, এক ঘন্টা পরে অনেক দেরি হয়ে যাবে।
এই চিঠিতে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে
قال الله تعالی فی کتابه الکریم: «وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیرا.
তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করছ না? যারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে বের করে দাও যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক এবং তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৫
জামিয়া মোদার্রিসিন শিক্ষক সমিতি আরও বলেছে: আজ, এই নির্মম অপরাধ এবং ইসলামী ভূমির রাজনৈতিক শক্তির নীরবতার মুখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে ফেলা এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণকে দখলদার শাসকদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করা জাতির আলেমদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব, যাতে ইসলামী সরকারগুলি তাদের অবহেলা থেকে জেগে উঠতে পারে এবং তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে।
এই খোলা চিঠিতে জোর দেওয়া হয়েছে: আজ, নিপীড়িতদের সাহায্য করার ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি উদাসীনতা ধর্মনিন্দার সমতুল্য।
