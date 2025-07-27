  1. Home
লন্ডনের রাজনীতিবিদরা 'তেল আবিবের প্রজা' হয়ে উঠেছে- ইহুদিবাদীর ছায়ায় ব্রিটেন

২৮ জুলাই ২০২৫ - ০০:৪২
ইহুদিবাদী ইসরাইলি শাসনব্যবস্থার অপরাধের প্রতি ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে তেল আবিবকে সমর্থন করা ব্রিটিশ রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী নীতিতে পরিণত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তুর্কি সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ একটি প্রবন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেছে এবং ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার নীতির প্রতি লন্ডনের প্রশ্নাতীত সমর্থনের সমালোচনা করেছে যা ব্রিটিশ নেতাদের তেল আবিবের 'প্রজা' করে তুলেছে।  ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডে অনুসারে, সংবাদমাধ্যমটি ব্রিটেনের একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে যেখানে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে রাজনৈতিক অভিজাতরা জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করেছেন এবং তেল আবিবের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করছেন।

নিবন্ধটি জোর দিয়ে বলেছে যে এই বিষয়টি কয়েকটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্রিটিশ রাজনীতির প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি কাঠামোগত এবং ব্যাপক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তেল আবিবে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের সেবার কথা উল্লেখ করে মিডিয়া লিখেছে যে ব্রিটেনের "যুক্ত রাজ্য" আজ একটি "সংযুক্ত দাসত্ব" হয়ে উঠেছে এবং এর রাজনীতিবিদরা ইহুদিবাদী সরকারের প্রজা হয়ে উঠেছে।

