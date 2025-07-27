  1. Home
হামাস: অবরোধ এবং গণহত্যা সত্ত্বেও, আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না।

২৮ জুলাই ২০২৫ - ০১:২৬
News ID: 1712180
ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর নেতা খলিল আল-হায়্যাহ রবিবার বলেছেন যে যুদ্ধবিরতি আলোচনার সময় আমেরিকা ও ইসরায়েল দেখিয়েছে যে তারা কেবল বিলম্ব এবং নাশকতা খুঁজছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-হায়্যা উল্লেখ করেছেন যে হামাস এই আলোচনায় সর্বাধিক নমনীয়তা দেখিয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছেন: "আমরা শেষ দফার আলোচনায় স্পষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। গাজার জনগণের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির পথ প্রশস্ত করার জন্য ইসরায়েল রাফার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল।"

আল-হায়্যাহ আরও বলেন যে, অবরোধ, গণহত্যা এবং শিশু ও নারীদের অনাহারের মধ্যে, আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই।

 হামাস আন্দোলনের নেতা আরও বলেন: আলোচনা থেকে ইসরায়েলের সরে যাওয়া মানে গণহত্যা এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া।

আমাদের জাতি এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করছে যেখানে তারা ক্ষুধা এবং হত্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

গাজায় ইসরায়েলের অপরাধের মুখে নীরবতা একটি অপরাধ।

