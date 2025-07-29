ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী: আমেরিকার সাথে আলোচনার কোনও পরিকল্পনা স্থির হয় নি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানি ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (আইবিআরসি)-এর সাথে আজ (মঙ্গলবার ) কথা বলতে গিয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি এ মন্তব্য করেন। ইমাম খোমেনী (রহ.) হুসেইনিয়ায় সাম্প্রতিক ১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। ওই স্মরণ সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে জনাব আরাকচি সাংবাদিকদের বলেন: এখনও আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্থির হয় নি, তবে আলোচনার ক্ষেত্র যদি তৈরি হয় এবং সেখানে আমরা যদি উপস্থিত হই, তাহলে আমাদের লক্ষ্য হবে শহীদদের রক্তকে রক্ষা করা এবং তাদের শহীদি আদর্শকে রক্ষা করা।
২৯ জুলাই ২০২৫ - ২৩:২৯
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন: এই মুহূর্তে আমেরিকার সাথে আলোচনার কোনও পরিকল্পনা স্থির হয় নি।
