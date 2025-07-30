  1. Home
ফিফার কাছে ফুটবল ফেডারেশনের চিঠি: লাল কার্ড দেখিয়ে ইসরায়েলকে বহিষ্কার করুন।

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০৩:৫৩
News ID: 1712961
ফুটবল ফেডারেশন ফিফাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই ক্রীড়া সংস্থা থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফুটবল ফেডারেশন ফিফাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফোরাম থেকে দখলদার ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে।

ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহেদী তাজ এ প্রসঙ্গে বলেন: "আমরা শেখ সালমানকে ইহুদিবাদী শাসনের জন্য একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে বলেছি। আমরা ফিফাকে লিখেছিলাম যে ইসরায়েলকে ফুটবলের জন্য লাল কার্ড দেওয়া উচিত। ইহুদিবাদীরা ফুটবল ফেডারেশন এবং জাতীয় দলের শিবিরে আক্রমণ করেছে, আমাদের রেফারি এবং ক্রীড়াবিদকে শহীদ করেছে এবং তাদের ফিফা থেকে বহিষ্কার করা উচিত।"

তিনি আরও বলেন: "ফুটবল সম্প্রদায় এই বিষয়ে অনেক অগ্রগতি করেছে, এবং আমি আশা করি ফিফা ইসরায়েলের অপরাধের দিকে মনোযোগ দেবে।"

