তেল আবিব বিমানবন্দরে হুতিদের ‘ফিলিস্তিন ২’ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইরান সমর্থিত হুতিরা তেল আবিবের প্রধান বিমানবন্দরে শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলতে সক্ষম অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

হুতিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি এক ভিডিও বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

Yemeni Armed Forces:

Footage from yesterday showing the launch of the hypersonic Palestine 2 missile that targeted a military site in the Zionist entity. pic.twitter.com/2BgRi1ENHa

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 16, 2024