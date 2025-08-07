  1. Home
  2. সেবা
  3. প্যাসিফিক ও পূর্ব এশিয়া

আমেরিকার প্রতি চীনের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া: আমরা ইরানি তেল কিনব।

৭ আগস্ট ২০২৫ - ০৬:৪১
News ID: 1715192
আমেরিকার প্রতি চীনের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া: আমরা ইরানি তেল কিনব।

ইরান ও রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার জন্য মার্কিন আহ্বানের জবাবে, চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে যে বিদেশী চাপের মুখে বেইজিং তার জ্বালানি নীতি পরিবর্তন করবে না।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): বাণিজ্য আলোচনায় ইতিবাচক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ইরান এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে বলেছে।

ওয়াশিংটনের লক্ষ্য হলো এই দুই দেশের আয় কমিয়ে তাদের সীমিত করা।

চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে: "আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।"

চীন বলেছে যে চাপ এবং জবরদস্তি কাজ করবে না। চীন তার সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন রক্ষা করবে।

মার্কিন জ্বালানি তথ্য প্রশাসনের মতে, ইরানের তেল রপ্তানির প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ চীনে যায়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha