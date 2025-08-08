গাজায় একেকজন মানুষকে হত্যা করতে প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করেছে ইসরায়েল!

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালের স্মোরিচ বুধবার (৬ আগস্ট) জানিয়েছে গাজায় বর্বর যুদ্ধ চালাতে গিয়ে এখন পর্যন্ত তাদের ৩০০ বিলিয়ন শেকেল খরচ হয়েছে। যা ৮৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমান।
প্রতীকি হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, দখলদাররা গাজার এই ৬১ হাজার মানুষকে হত্যা করতে ৮৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে। যা বাংলাদেশি অর্থে ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮১২ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকার সমান। যার অর্থ গাজার একেকজন অভিবাসীকে হত্যা করতে প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করেছে দখলদাররা।
এত ব্যয়বহুল যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী জানিয়েছে, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ দখলদার বলেছে, “হামাস, ইউরোপ এবং ইসরায়েলের অনেকে যুদ্ধ বন্ধে আমাদের চাপ দিচ্ছে। তবে পূর্ণ জয় না না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে নিতে আমরা সবকিছু করব।”
এদিকে আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি মন্ত্রীসভার সঙ্গে বৈঠকে বসছে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এ বৈঠক থেকে পুরো গাজা দখলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা।
ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বিষয়টি উল্লেখ করে গতকাল বলে, “আমি আশা করি আগামীকাল আমরা গাজার সর্বত্র হামলার সিদ্ধান্ত নেব এবং এটি দখল করব। যেন হামাসকে সামরিকভাবে পরাজিত করতে পারি।”
