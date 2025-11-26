কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মুসলিম যুবসমাজের উপর আলোকপাত করে বার্ষিক ল্যাটিন আমেরিকান মুসলিম সম্মেলন + ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ল্যাটিন আমেরিকান মুসলিমদের ৩৮তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে; এই অনুষ্ঠানকে এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক সমাবেশগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
এই কোর্সে বিভিন্ন দেশের বিপুল সংখ্যক পণ্ডিত, গবেষক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর কেন্দ্রীয় বিষয় "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মুসলিম যুব: সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ" -কে উৎসর্গ করেছিলেন।
২০২৫ সালের ২২ এবং ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখেন এবং তরুণ প্রজন্মকে ক্ষমতায়নের জন্য নতুন প্রযুক্তিগুলিকে কীভাবে সঠিকভাবে এবং দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন।
বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে ডিজিটাল রূপান্তরের গতি মুসলিম তরুণদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বাস এবং প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ করেছে।
অংশগ্রহণকারীরা ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাজকে প্রস্তুত করার গুরুত্বের উপরও জোর দেন, দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।
প্রায় চার দশকের ইতিহাস সম্পন্ন এই সম্মেলনটি ল্যাটিন আমেরিকার ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংলাপ এবং প্রতিফলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃত এবং এই বছর, এটি ডিজিটাল দায়িত্ব এবং প্রযুক্তিগত নীতিশাস্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনেরও চেষ্টা করেছে।
Your Comment