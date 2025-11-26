লেবাননের আল-ওয়াফা পার্টির প্রধানের সাথে আবনার (সংবাদ সংস্থা) সাক্ষাৎকার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের অব্যাহত আগ্রাসনের পর, বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ইহুদিবাদী শত্রুদের সাম্প্রতিক বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর একজন বিশিষ্ট সামরিক কমান্ডার শহীদ হাইথাম আলী তাবাতাবাই (সাইয়্যদ আবু আলী) শহীদ হয়েছেন।
হারেত হারিক এলাকাকে লক্ষ্য করে করা এই আক্রমণটি ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরোধ নেতাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের নীতির অংশ; এমন একটি নীতি যা প্রতিরোধ বাহিনীর ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এমনকি তাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
এই মহান কমান্ডারের শাহাদাত ঘোষণার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে, হিজবুল্লাহ জোর দিয়ে বলেছে যে তাবতাবাই লেবানন এবং তার জাতিকে রক্ষা করার জন্য চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।
এই বিবৃতির কয়েক ঘন্টা আগে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীও এই হত্যাকাণ্ড চালানোর কথা স্বীকার করেছিল এবং শহীদ আল-তাবতাবাইকে হিজবুল্লাহর "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার"দের একজন হিসাবে বর্ণনা করেছিল। এই স্বীকারোক্তি নিজেই প্রতিরোধ কাঠামোতে এই শহীদের প্রভাব এবং কৌশলগত ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।
ইহুদিবাদী সরকারের এই অপরাধের পর, লেবাননের আল-ওয়াফা পার্টির প্রধান এবং লেবানিজ গবেষক ডঃ আহমেদ আলওয়া আবনা সংবাদ সংস্থার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে এই হত্যাকাণ্ডের মাত্রা এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন:
ডঃ আহমদ আলওয়ান বলেন: "শত্রুরা বিশ্বাস করে যে সামরিক কমান্ডারদের হত্যা করে, তারা প্রতিরোধ আন্দোলনকে বিলম্বিত করতে পারে অথবা এর ক্ষমতা দুর্বল করতে পারে।"
কিন্তু প্রতিরোধ একটি সম্মিলিত এবং সুসংগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং কমান্ডারদের সম্পূর্ণ পরিকল্পিত প্রতিস্থাপন রয়েছে। এই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিজবুল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে তার সামরিক কাঠামো এবং সক্ষমতা পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ এই সক্ষমতা দলগত কাজ এবং পদ্ধতিগত কাজের উপর ভিত্তি করে।
ডঃ আলওয়ান জোর দিয়ে বলেন: এই হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের কৌশলগত সমীকরণের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না, কারণ প্রতিরোধ কাঠামো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে প্রতিটি কমান্ডারের একজন প্রস্তুত উত্তরসূরি থাকে যিনি একই নিরাপত্তা এবং সামরিক ক্ষমতা দিয়ে তার স্থান পূরণ করতে পারেন।
এই লেবাননী বিশেষজ্ঞ আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ বলে মনে করেন এবং বলেন: "যতক্ষণ আমেরিকা, পশ্চিমা দেশ এবং কিছু আরব দেশ এই আধিপত্যের কক্ষপথে চলাচল করে, ততক্ষণ কেউ আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে না, তা রাজনীতি হোক বা সামরিক ক্ষেত্রে।"
লেবাননের আল-ওয়াফা পার্টির প্রধান স্পষ্ট করে বলেন: "সামরিকভাবে, এই হত্যাকাণ্ড কোনও ব্যাঘাত ঘটাবে না, কারণ প্রতিরোধের কাজ একটি সম্মিলিত এবং চলমান কার্যকলাপ, এবং হাজার হাজার যোদ্ধাকে এই দিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "প্রত্যেক কমান্ডারের জন্য অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট উত্তরসূরি থাকে, বিশেষ করে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে, এই বিষয়টি আগে থেকে বিবেচনা করা হয় না।"
তিনি এই বলে শেষ করেন: "প্রকৃতপক্ষে, লেবাননের রাষ্ট্রপতির উপর আক্রমণ করে, ইহুদিবাদী সরকার বলতে চায় যে লেবানন এবং তার রাষ্ট্রপতি তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না, যাতে এটিকে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং লেবাননে অব্যাহত অস্থিতিশীলতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যায়।"
