নাইরোবিতে ফাতেমির শোকবার্তা; কেনিয়ায় বসবাসকারী ইরানিরা সিদ্দিকা কুবরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে একত্রিত হয়+ছবিসহ।

২৬ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৫৬
News ID: 1754561
নাইরোবিতে ফাতেমির শোকবার্তা; কেনিয়ায় বসবাসকারী ইরানিরা সিদ্দিকা কুবরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে একত্রিত হয়+ছবিসহ।

ইসলামের মহান নারী, নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে কেনিয়ায় বসবাসকারী ইরানিদের উপস্থিতিতে নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতার কার্যালয়ে শোকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামের মহান নারী, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মানিত কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে কেনিয়ায় বসবাসকারী ইরানিদের উপস্থিতিতে নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতার কার্যালয়ে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে।

এই আধ্যাত্মিক সমাবেশটি আহলে বাইত (আ.)-এর স্থানের প্রতি ভক্তি গভীর করা এবং ইসলামী শিক্ষায় ইমামের উচ্চ অবস্থান ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের বক্তা ছিলেন পবিত্র শহর কোমের বাবুররেযা ইনস্টিটিউটের শেখ রাহিল খিমজি।

কেনিয়ায় বসবাসকারী ইরানি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিদেশে জাতীয় ঐক্য এবং ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং বলেন যে এই ধরনের সমাবেশ তাদের মাতৃভূমি এবং মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধের সাথে তাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে।

