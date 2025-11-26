হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের শোক পালনে পশ্চিমবঙ্গ কালো কাপড়ে আচ্ছান্ন হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে, এ বছর ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এই অনুষ্ঠানে, মুসলিম এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের একটি বিশাল সমাবেশ তাদের উৎসাহী উপস্থিতির মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পরিবারের প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করে।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একজন ধর্মগুরু হুজ্জাতুল ইসলাম আবু তালিব গাজী হযরত জাহরা (স.আ.)-এর চরিত্র, ত্যাগ, অবিচল বিশ্বাস এবং অনুকরণীয় ধৈর্যের পবিত্রতা তুলে ধরেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে তিনি কেবল একজন অনুকরণীয় এবং ব্যতিক্রমী নারীই নন, বরং মানবতার জন্য পথপ্রদর্শকের আলোকবর্তিকা এবং সকল মুসলমানের জন্য স্থায়ী আদর্শ।
ভারতীয় ধর্মগুরু হুজ্জাতুল ইসলাম মাসুম আলী গাজী হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর উজ্জ্বল চরিত্র, মহৎ ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ এবং পথপ্রদর্শক জীবনধারা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, তাঁর জীবন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইসলামী উম্মাহর জন্য একটি চিরন্তন আদর্শ এবং অপরিহার্য দিকনির্দেশনা।
হুজ্জাতুল ইসলাম মুনির আব্বাস নাজাফি হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর বিশ্বাস, তাকওয়া, উদারতা এবং সাহসিকতার কথা উল্লেখ করে খাঁটি ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।
এবং তিনি বলেন যে হযরত যাহরা কেবল মহান নবী (সা.)-এর কন্যাই ছিলেন না, বরং ইসলামের আকাশে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রও ছিলেন যার সাহস, সদ্গুণ এবং ত্যাগ আজও মানবতাকে অনুপ্রাণিত করেন।
তিনি হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর অতুলনীয় অধ্যবসায়কে ফাতেমীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, সমাজে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি মোকাবেলা, নারীর ভূমিকা জোরদার, পরিবারের ভিত্তি মজবুত এবং ইসলামী নৈতিকতা প্রচারের জন্য ফাতেমীয় জীবনধারা ও মূল্যবোধ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
