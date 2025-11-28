  1. Home
২৮ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:১৩
গাজায় অস্ত্র অপসারণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস।

হামাস জোর দিয়ে বলেছে যে ইহুদিবাদী শত্রুদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রের কারণে হতাহতের ঘটনা আমাদের সকল মানুষ এবং পরিবারকে গণহত্যা ও ধ্বংসের যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় ক্রমবর্ধমান বিপদের বিষয়টি নিশ্চিত করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস আন্দোলনের মুখপাত্র হাজেম কাসেম সকল প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা গাজা উপত্যকার বিপজ্জনক ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিন, যা টাইম বোমার মতো কাজ করে এবং যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে।

 গাজা সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন ঘোষণা করে যে গাজা শহরের আল-তুফাহ পাড়ায় ইসরায়েলি সৈন্যদের ফেলে যাওয়া একটি সন্দেহজনক বস্তুর বিস্ফোরণে দুই শিশু আহত হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনী পূর্বে গাজা উপত্যকায় ইহুদি সামরিক বাহিনীর ফেলে যাওয়া সরঞ্জাম এবং খেলনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।

