  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

লেবানন সরকারের ছাড়ের প্রতি ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া ছিল বৈরুতের শহরতলিতে আক্রমণ।

২৬ নভেম্বর ২০২৫ - ০৯:১৭
News ID: 1754275
লেবানন সরকারের ছাড়ের প্রতি ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া ছিল বৈরুতের শহরতলিতে আক্রমণ।

লেবাননের হিজবুল্লাহ রাজনৈতিক পরিষদের উপ-প্রধান দক্ষিণ বৈরুতের দাহিয়েহ এলাকায় ইহুদিবাদী সরকারের সাম্প্রতিক আক্রমণকে তেল আবিবের প্রতি লেবানন সরকারের ছাড়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহ রাজনৈতিক পরিষদের উপ-প্রধান মাহমুদ কামাতিস আল-আলম নিউজ নেটওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "দক্ষিণ বৈরুতের দাহিয়া এলাকায় আক্রমণাত্মক আক্রমণ ছিল ইসরায়েলের শত্রুকে লেবাননের সরকার যে সমস্ত ছাড় দিয়েছে এবং আলোচনার জন্য তাদের সাম্প্রতিক আমন্ত্রণের প্রতি ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া।"

হিজবুল্লাহ লেবানন সরকারের সাথে একটি ঐক্যমত্যপূর্ণ ক্ষমতার সমীকরণ চাইছে উল্লেখ করে তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে (লেবাননের মাটি) মুক্তি অর্জনের জন্য হিজবুল্লাহ আর সরকারের উপর নির্ভর করবে না।

লেবাননের ইসলামিক প্রতিরোধের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার শহীদ হাইসাম তাবতাবাইয়ের হত্যাকাণ্ড এবং ইহুদিবাদী সরকারের এই আক্রমণাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন সম্পর্কে, কামাতি বলেন: "যা ঘটেছে তা ছিল আগ্রাসনের একটি কাজ, লাল রেখা অতিক্রম করা এবং আগ্রাসনের পরিধি প্রসারিত করা।"

حزب الله: تجاوز به ضاحیه بیروت، پاسخ اسرائیل به امتیازدهی دولت لبنان بود

যা ঘটেছে তা হল লেবাননের সরকার এবং লেবাননের কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলি শত্রুর প্রতি যে সমস্ত ছাড় দিচ্ছে এবং আলোচনার জন্য তাদের সাম্প্রতিক অনুরোধের প্রতিক্রিয়া। এসব আগ্রাসন সরকার, জনগণ ও প্রতিরোধের প্রতি আগুন এবং অগ্নিসংযোগের বার্তা সহ একটি প্রতিক্রিয়া।

ইহুদিবাদী শত্রু লেবাননের উপর যে সমীকরণ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমাদের সেই সমীকরণটি মোকাবেলা করতে হবে। আমি বলতে চাইছি ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, নিরাপত্তাগত এবং সামরিকভাবে (ইসরায়েলি শাসনের) সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের সমীকরণ... এই বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আমাদের অবশ্যই একটি প্রতি-সমীকরণ খুঁজে বের করতে হবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha