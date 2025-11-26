https://bn.abna24.com/xjVMm২৬ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৪৪ News ID 1754559 সাংস্কৃতিক ধর্মীয় উপলক্ষসমূহ Home সাংস্কৃতিক ধর্মীয় উপলক্ষসমূহ সচিত্র সংবাদ: দক্ষিণকোরিয়ার সিউলের হুসাইনিয়ায় হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৪৪ News ID: 1754559 দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের হুসেনিয়ায়, শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের উপস্থিতির কেন্দ্র হিসেবে, হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags শাহাদাত বার্ষিকী হযরত যাহরা (সা.আ.) হুসেইনিয়া কোরিয়ার রাজধানী দক্ষিণ কোরিয়া
