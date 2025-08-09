  1. Home
আরবাইন তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু করার ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্রকে নিরপেক্ষ করা।

৯ আগস্ট ২০২৫ - ১১:২০
News ID: 1715601
কারবালার গভর্নর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইন তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য করে একটি সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে: কারবালার গভর্নর: ✓ আরবাইন তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য করে আইসিস তাকফিরি গোষ্ঠী এবং ইহুদিবাদী সরকারের সহযোগিতায় পরিকল্পিত একটি সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র সফলভাবে ব্যর্থ করা হয়েছে।

✓ এই নিরাপত্তা অভিযানের সময়, ২২ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করছিল, যার মধ্যে রয়েছে: – তীর্থযাত্রীদের পথে বিস্ফোরক বিস্ফোরণ – হুসেইনি মিছিল এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে আক্রমণ – এমনকি জমায়েত স্থানে, বিশেষ করে কারবালা প্রদেশের দক্ষিণ অংশে তীর্থযাত্রীদের বিষ প্রয়োগ।

ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী সতর্কতা এবং সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই বিপর্যয় রোধ করেছে।

